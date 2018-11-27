شرطة التموين تضبط مدير مخبز وراء تجميع 950 كيلو دقيق مدعم بالسلام

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "حماده ن ع" 20 سنة، مسئول عن مخبز سياحى، بمنطقة السلام ثان، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامة بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة لاستخدامه فى إعداد المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وعثر بداخل المخبز على 950 كيلو دقيق بلدى مدعم ، و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.