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شرطة التموين تضبط مدير مخبز وراء تجميع 950 كيلو دقيق مدعم بالسلام

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:48 م
شرطة التموين تضبط مدير مخبز وراء تجميع 950 كيلو دقيق مدعم بالسلام ضبط دقيق - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط  إدارة مباحث التموين، من ضبط "حماده ن ع" 20 سنة، مسئول عن مخبز سياحى، بمنطقة السلام ثان، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامة بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة لاستخدامه فى إعداد المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعه.

 

وعثر بداخل المخبز على 950  كيلو دقيق  بلدى مدعم ، و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


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