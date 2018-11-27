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شاهد.. وزير الكهرباء: 1.6 مليار دولار تكلفة الربط الكهربائى مع السعودية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:37 م
شاهد.. وزير الكهرباء: 1.6 مليار دولار تكلفة الربط الكهربائى مع السعودية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قد يتأخر بنحو 6 أشهر كحد أقصى عما كان مخطط له، مرجعاً ذلك بسبب إعادة تخطيط المسار الجديد للمشروع لتفادي مروره بمشروع نيوم.



وأضاف شاكر فى لقاء مع CNBC عربية أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.

 


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