شاهد.. وزارة الإعلام السعودية تنشر فيديو يكشف عمق العلاقات بين مصر والمملكة

كتب خالد إبراهيم

ضمن مظاهر التعبير عن الفرحة بالزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتى تأتى فى توقيت مهم، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المصريين والسعوديين، وتحديدا "تويتر" مقطع فيديو من انتاج وزارة الإعلام السعودية، يتحدث عن عمق العلاقات المصرية السعودية، وبدايتها منذ الملك فاروق، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتضمن المقطع صوت الأمير سلمان وهو يتحدث عن مصر، إلى جانب مشاهد لقاء الحكام المصريين بالملوك السعوديين بداية من الملك فاروق، ثم الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويقول سلمان فى هذا المقطع، "العلاقة السعودية المصرية علاقة قوية صلبة فى أعمق حجذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأى شكل من الأشكال .. تاريخ مصر والسعودية دائما تقف مع بعضها فى كل الظروف وفى كل الأوقات ولم يتغير هذا الشيء .. لم يصدر من الحكومة المصرية موقف سلبى تجاه السعودية .. ولم يصدر موقف واحد للحكومة السعودية سلبى تجاه الحكومة المصرية .. ولم تتأخر مصر عن السعودية فى أى لحظة .. ولم تتأخر السعودية عن مصر أى لحظة".