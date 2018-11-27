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شاهد.. من الاستفتاء لخروج بريطانيا.. كل ما تريد معرفته عن بريكست

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:03 م
شاهد.. من الاستفتاء لخروج بريطانيا.. كل ما تريد معرفته عن بريكست تيريزا ماى
كتبت ـ رباب فتحى
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صادق قادة الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى قمة "تاريخية" فى بروكسل الأحد على اتفاق بريكست وكذلك على الإعلان الذى يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة فى مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.

ـ بعد نقاشات امتدت لـ38 دقيقة فقط

 

-وافق قادة دول الاتحاد الأوروبى الـ27 على خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد بموجب اتفاق بريكست

 

ـ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى عبارة عن وثيقة فى 585 صفحة

- تحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

 

- البيان السياسى يحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى أكثر من مجال منها:

 - التبادل التجارى والتعاون الأمنى بين الطرفين

 

- استمرت المفاوضات بين لندن والاتحاد الأوروبى 17 شهرا

 

- دعم القادة الأوروبيون وعددهم 27 الاتفاق فى مناقشات دامت أقل من 4 ساعات فى بروكسل

 

- يرفض كثير من المسئولين البريطانيين اتفاق تيريزا ماى للخروج حتى أن 4 وزراء تقدموا باستقالتهم

 

- لن يدخل اتفاق بريكست حيز التنفيذ إلا بعد تصويت البرلمان البريطانى والأوروبى عليه

 

- البرلمان الأوروبى أعلن أنه سيصوت بتمريره

 

- سيعرض الاتفاق على البرلمان البريطانى فى مطلع ديسمبر لكن إمكانية التصديق عليه ليست كبيرة


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بريكست

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

تيريزا ماى




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