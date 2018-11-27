video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد لحظة تحطم مروحية عسكرية تركية فى اسطنبول

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:22 م
شاهد لحظة تحطم مروحية عسكرية تركية فى اسطنبول مروحية - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

التقطت كاميرا مراقبة بحي سنجكتبه في مدينة إسطنبول لحظة تحطم الطائرة المروحية العسكرية التابعة للقوات الجوية التركية يوم أمس الإثنين.

وبحسب صحيفة زمان التركية يظهر في اللقطات أن الطائرة المروحية تسقط بجانب عمارة سكنية في حي سنجكتبه ، ولقى جراء ذلك  4 جنود أتراك كانوا على متن الطائرة مصرعهم وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة ، وأكدت المصادر الأمنية أن الطائرة سقطت جراء خلل فني في الطائرة.

 

يذكر أنه في 6 سبتمبر الماضي لقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة (أوتوكار) خليل أونوير مصرعه، بعد تحطم طائرة هليكوبتر كان على متنها من طراز “Bell 430، في منطقة مالتابا بإسطنبول، ونجا قائد الهليكوبتر بعد إصابته بجروح.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الديكتاتور يواصل قمعه.. نساء تركيا يواجهن الغاز وانتهاكات قوات "أردوغان" لمطالبتهم بوقف العنف.. صمت مريب من المجتمع الدولى وتجاهل من الإخوان.. نواب وخبراء: علاقات مشبوهة بين أنقرة وبعض المنظمات الدولية

أردوغان يهجر شعبه.. 63% زيادة فى أعداد المهاجرين من تركيا فى عام واحد.. هروب العمالة الكفء بسبب الضغوط السياسية والاضطرابات الاقتصادية.. هجرة الأثرياء والعلماء تتضاعف.. و13 ألف مستثمر ورجل أعمال يغادرون البلاد

تركيا

مروحية

هيلوكوبتر

اتراك

جنود




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة