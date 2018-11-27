شاهد لحظة تحطم مروحية عسكرية تركية فى اسطنبول

كتب- هاشم الفخرانى

التقطت كاميرا مراقبة بحي سنجكتبه في مدينة إسطنبول لحظة تحطم الطائرة المروحية العسكرية التابعة للقوات الجوية التركية يوم أمس الإثنين.

وبحسب صحيفة زمان التركية يظهر في اللقطات أن الطائرة المروحية تسقط بجانب عمارة سكنية في حي سنجكتبه ، ولقى جراء ذلك 4 جنود أتراك كانوا على متن الطائرة مصرعهم وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة ، وأكدت المصادر الأمنية أن الطائرة سقطت جراء خلل فني في الطائرة.

يذكر أنه في 6 سبتمبر الماضي لقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة (أوتوكار) خليل أونوير مصرعه، بعد تحطم طائرة هليكوبتر كان على متنها من طراز “Bell 430″، في منطقة مالتابا بإسطنبول، ونجا قائد الهليكوبتر بعد إصابته بجروح.