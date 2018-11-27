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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:45 م
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شاهد فى دقيقة.. 9 حالات طارئة تعالج بالمجان فى الوحدات الصحية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:45 م
شاهد فى دقيقة.. 9 حالات طارئة تعالج بالمجان فى الوحدات الصحية علاج المرضى بالوحدات الصحية
كتب ــ وليد عبد السلام
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اليوم السابع بلس
 
 
يستعرض "دوت مصر" أهم المعلومات حول الخدمات الطارئة المجانية التى تقدم للجمهور بالوحدات الصحية .
 
1-        علاج الجروح البسيطة.
2-        التعامل الأولى مع المغص الكلوى و المعوى.
3-        الأجسام الغريبة السطحية و المرئية سهلة الانتزاع بالعين (بدون استخدام آله حادة وبعيد عن القرنية) و الأذن و الأنف .
4-        نزيف الأنف الأمامى فقط.
5-        الحالات الحادة لارتفاع ضغط الدم .
6-        الإسعافات الأولية (مساندة الحالات الحرجة).
7-        العلاج المبدئى لارتفاع السكر بالدم.
8-        العلاج التام لحالات نقص نسبة السكر  فى الدم .
9-        مصل عقر  الكلب ولدغ الثعبان .
 
 

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اليوم السابع بلس




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