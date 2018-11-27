سوناطراك الجزائرية تمنح بتروفاك البريطانية عقد غاز

(رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك إن الشركة منحت عقدا قيمته 60 مليار دينار (506 ملايين دولار) اليوم الثلاثاء لبتروفاك البريطانية من أجل تعزيز إنتاج الغاز فى حقل تينهرت بمقدار 4.7 مليون متر مكعب يوميا.

تقل القيمة حوالي 100 مليون دولار عما أُعلن بادئ الأمر. وعزا الرئيس التنفيذى عبد المنعم ولد قدور فرق القيمة إلى ترسية جزء من العمل، قيمته عشرة مليارات دينار، على الشركة الوطنية الجزائرية للهندسة المدنية والبناء.

وأبلغ الصحفيين أن من المتوقع بدء تشغيل المشروع الذي يقع في منطقة إليزى خلال 36 شهرا.