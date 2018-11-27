video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات فرنسا تعتقل مسئول بمجلس الشيوخ بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:14 ص
سلطات فرنسا تعتقل مسئول بمجلس الشيوخ بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية مجلس الشيوخ الفرنسى - صورة أرشيفية
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

اعتقل جهاز مكافحة التجسس الفرنسى مساء الأحد الماضى، موظفا كبيرا فى مجلس الشيوخ بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية.

ووفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، فقد أكدت مصادر مطلعة أن بينوا كينيدى المسؤول فى مجلس الشيوخ ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية الكورية الشمالية، موقوف فى إطار تحقيق انطلق منذ مارس الماضى، وأنه معتقل بتهمة "التخابر، وجمع معلومات حساسة وتسليمها إلى قوة أجنبية".

ويعمل كينيدى مديرا فى إدارة المعمار والتراث والحدائق بمجلس الشيوخ، ويعد أحد الخبراء البارزين فى فرنسا بكوريا الشمالية، واقتصادها، ووضع مؤلفا حول "النموذج الاقتصادى الكورى الشمالى" فى 2013.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مساعد ماكرون لمجلس الشيوخ الفرنسى: لم أكن حارس الرئيس وسلاحى لحمايتى الشخصية

أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى يحذرون من وضع كارثى فى مأرب باليمن

فرنسا

مجلس الشيوخ الفرنسى

اخبار العالم

التجسس فى فرنسا




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة