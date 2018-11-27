سلطات فرنسا تعتقل مسئول بمجلس الشيوخ بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية

كتب أحمد علوى

اعتقل جهاز مكافحة التجسس الفرنسى مساء الأحد الماضى، موظفا كبيرا فى مجلس الشيوخ بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية.

ووفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، فقد أكدت مصادر مطلعة أن بينوا كينيدى المسؤول فى مجلس الشيوخ ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية الكورية الشمالية، موقوف فى إطار تحقيق انطلق منذ مارس الماضى، وأنه معتقل بتهمة "التخابر، وجمع معلومات حساسة وتسليمها إلى قوة أجنبية".

ويعمل كينيدى مديرا فى إدارة المعمار والتراث والحدائق بمجلس الشيوخ، ويعد أحد الخبراء البارزين فى فرنسا بكوريا الشمالية، واقتصادها، ووضع مؤلفا حول "النموذج الاقتصادى الكورى الشمالى" فى 2013.