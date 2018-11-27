سقوط 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، القبض على 6متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكميات من الهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من اللواء محمد فوزى ، مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد .ع .م "44 عاما سمكري سيارات مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ناري { فرد خرطوش } ، [ 2 ] طلقة من ذات العيار ، كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالي { 50 جرام } ، مبلغ مالي 150 جنيه ، هاتف محمول والمتهم " السيد. ن. م " 25 عاما عامل مقيم الدواويس – دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى { 100 جرام } ، مبلغ مالي 40 جنيه ، هاتف محمول والمتهم " محمد .ي .م " 17 عاما عامل مقيم دائرة قسم ثان بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى { 150 جرام } ، سلاح أبيض ( مطواه ) مبلغ مالي 220 جنيه وهاتف محمول والمتهم " عبدالرحمن. ع .ح " 24 عاما لحام مقيم دائرة قسم أول وبحوزته [ 25 ] قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حولي { 100 جرام } ، سلاح أبيض ( مطواة ) ، مبلغ مالي 200 جنيه والمتهم " صلاح .ا .م " 28 عاما عامل ، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى { 80 جرام } ، سلاح أبيض ( مطواة ) ، مبلغ مالى 200 جنيه ، هاتف محمول والمتهم " سامى .أ .م " 16 عاما عامل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى { 60 جرام } ، سلاح أبيض ( مطواة ) ، مبلغ مالى 100 جنيه ، هاتف محمول. بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.