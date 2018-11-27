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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:49 م
خالد صلاح
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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:02 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى مصر الريال السعودى _ أرشيفية
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شهد سعر الريال السعودى استقرارا اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018، مقابل الجنيه المصرى، مواصلا حالة الثبات التى يشهدها منذ فترة، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.76 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات البنك المركزى المصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.76  جنيه للشراء

4.79  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 4.75  جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73  جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 


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