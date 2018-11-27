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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:05 ص
خالد صلاح
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:06 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى مصر دولار _ أرشيفية
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سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018، أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك وسجل بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

 17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع


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