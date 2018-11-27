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"سارة" تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد استيلائه على سيارتها وتدميرها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:00 ص
"سارة" تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد استيلائه على سيارتها وتدميرها محكمة الاسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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"زوجى تزوجنى من أجل راتبى وسيارتى وجعلنى خلال 8 شهور زواج أبيع كل ما أملك، بسبب رغبته فى أن يرسم أمام أصدقائه صورة مغايرة لظروفه المادية، فهو شخص مريض يعشق التكبر، وياريت بيعمل ده من ماله ولكن على حسابى".. تلك كلمات قالتها الزوجة " سارة.خ.ك" أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها الخلع.

وتابعت الزوجة بعد طلبها بعودة حقوقها التى استولى عليها زوجها، وأخذها منها غصبا: اكتشفت أن زوجى لا يحب أن ينفق من ماله الخاص بعد زواجى منه، لأنه شخص لا يجد مانع أن يعيش عاله على زوجته.

وأضافت الزوجة: خلال الشهور القليلة التى قضيتها برفقته بدد كل ما أملكه وقام بالتعدى على بالضرب المبرح وجعلنى أعيش فى عذاب عندما قررت التصدى له وتخيره بتطليقى أو الإنفاق على المنزل.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها رد على تركها للمنزل بالاستيلاء على سيارتها والتسبب فى تدميرها بعد وقوع حادث أثناء سهرة له من صديقه له.

وتابعت سارة، رفض إصلاح السيارة من ماله الخاص واتهمنى أننى من تسببت بالحادث فى بلاغ رسمى حتى يهرب من الاتهام الذى وجه له بإصابة شخص وتدمير سيارته بسبب رعونته وتصرفاته المخلة بالأخلاق أثناء القيادة.


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