زوجة فى دعوى طلاق بالشرقية: "زوجى سرق قايمة الزواج من غرفة والدى"

الشرقية- فتحية الديب

أقامت ربة منزل بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، أمام محكمة الأسرة بندر أبوكبير، دعوى طلاق للضرر بعد خيانة زوجها لها وعدم ثقتها فيه لسرقته قائمة الزواج من غرفة والدها أثناء زيارة عائلية.

وقالت الزوجة "ر. أ" 29 سنة ربة منزل مقيمة بندر أبوكبير، إنها تزوجت منذ 6 سنوات من " ن أ" 36 سنة مدرس، مقيم أبوكبير، وكانت حياتهما مستقرة وأنجبت منه طفلين، وفضلت هى البقاء بالمنزل لرعاية الطفلين والقيام بشئون المنزل، وذات مرة كانت فى زيارة عائلية لمنزل أسرتها، فتسلل زوجها خلسة إلى غرفة والدها وسرق قائمة الزواج الخاصة بهما دون أن يراه أحد.

وتابعت الزوجة فى الدعوى، بعد شهور من واقعة السرقة بدأت الخلافات تدب بينها وبين زوجها على أسباب بسيطة إلى أن علمت منه أنه تمكن من الحصول على القايمة، وأصبح يهددها، وحاول الأقارب وأهل الخير من الطرفين التدخل للصلح بينهما لكنها رفضت بسبب الخيانة، وأن فعلته هذه من المؤكد أن يتركب أفظع منها لو استمرت معه.