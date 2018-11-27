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روسيا تنشر فيديو وصور البحارة الأوكرانيين المحتجزين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:50 م
روسيا تنشر فيديو وصور البحارة الأوكرانيين المحتجزين البحارة الأوكرانيين
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية، أن وسائل الإعلام الروسية نشرت صور البحارة الأوكرانيين الذين تم القبض عليهم فى حادثة القرم.
 
وبحسب الصحيفة، فأن القوات الروسية نشرت فيديو للبحارة الأوكرانيين وهم يعترفون بتدبير حادثة الاشتباك بين سفنهم وبين القوات الروسية قبالة شبه جزيرة القرم.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المعلقين بأوكرانيا شككوا فى صحة اعترافات البحارة الأوكرانيين باعتبارها "اعترافات مزيفة".
 
وقال البحارة فى اعترافاتهم إنهم على إدراك بأن أفعالهم ذات طبيعة  "استفزازية"
 
وأضاف الكابتن الأوكرانى فلاديمير ليسوفوى، بأن سفينته كانت تحمل على متنها أسلحة خفيفة، ورشاشات وذخيرة، وأن سفنا حربية روسيا أطلقت طلقات تحذيرية قبل أن تستخدم الطلقات الحية.
 
 
 
 
يأتى ذلك بعدما أعلن الأمن الفيدرالى الروسى FSB عن احتجاز طاقم 3 سفن حربية أوكرانية قبالة سواحل القرم واقتيادهم لميناء مدينة كيرتش، بعد اتهامهم باجتياز الحدود مما قاد لإطلاق النيران عليم بصواريخ غير موجهة لإجبارهم على التوقف والاصطدام بمركبهم".
 
 
وأعلنت موسكو عن إصابة 3 عسكريين أوكرانيين بجروح طفيفة أثناء احتجاز السفن وأنه تم تقديم الإسعافات لهم.
 
 
 
 

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