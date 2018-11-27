video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: بوجدانوف ناقش مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية تسوية الأزمة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:12 ص
روسيا: بوجدانوف ناقش مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية تسوية الأزمة نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أمس الإثنين، مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدرى جميل تسوية الأزمة السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الإثنين، عن الخارجية الروسية فى بيان قولها إنه :"خلال المحادثة ناقش الجانبان بشكل معمق سبل دفع التسوية السياسية فى سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى".

وعقد الاجتماع عشية الجولة القادمة من المحادثات حول سوريا فى أستانا، التى تجري، يومى 28 و29 نوفمبر الجارى، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث ، روسيا وتركيا وإيران ، وبحضور وفدى المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ويحتل البحث عن التسوية السياسية الأولوية بعد سنوات من الصراع منذ عام 2011، وخاصة من خلال منصتى أستانا وجنيف، وكذلك البحث عن سبل إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا كذلك، إلى جانب شركائها الرئيسيين فى إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الروسية تستدعى السفير الأوكرانى وتطالب حماية بعثتها الدبلوماسية فى كييف

وزير الخارجية الروسى يلتقى الرئيس العراقى فى روما

روسيا

اخبار روسيا

الخارجيه الروسيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة