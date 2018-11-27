ربة منزل وزوجها يستدرجان مدرس بالغربية لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تمكن الرائد أحمد رمزى ، رئيس مباحث قسم زفتى ، بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى ، من ضبط ربة منزل وزوجها ونجلهما بعد قيامهم باستدراج "ا.ا" مدرس بالمدرسة الزخرفية بزفتى لمنزلهم وسرقته بالإكراه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري ، مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وتوصلت التحريات ، الى وجود " علاقة أثمة " بين المجني عليه وربة منزل تدعى"م.ع.ع" واتفقا سويا على الحضور لمنزلها لممارسة الجنس ، وفور وصوله فوجئ بزوجها ونجلها يجبراه على توقيع 9إيصالات أمانة وسرقة 3ألاف جنيه منه، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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