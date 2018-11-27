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ربة منزل وزوجها يستدرجان مدرس بالغربية لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:10 م
ربة منزل وزوجها يستدرجان مدرس بالغربية لإجباره على توقيع إيصالات أمانة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن الرائد أحمد رمزى ، رئيس مباحث قسم زفتى ، بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى ، من ضبط ربة منزل وزوجها ونجلهما بعد قيامهم  باستدراج  "ا.ا"  مدرس بالمدرسة الزخرفية بزفتى لمنزلهم وسرقته بالإكراه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم . 

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري ،  مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيري رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وتوصلت التحريات ، الى وجود  "  علاقة أثمة " بين المجني عليه وربة منزل تدعى"م.ع.ع" واتفقا سويا على الحضور لمنزلها لممارسة الجنس ، وفور وصوله فوجئ بزوجها ونجلها يجبراه  على توقيع 9إيصالات أمانة وسرقة 3ألاف جنيه منه، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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