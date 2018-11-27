ربة منزل تقتل طفلها بأبو النمرس.. أنجبته سفاحا وخافت من الفضيحة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت التحقيقات تفاصيل قتل ربة منزل لطفلها الرضيع بمنطقة أبو النمرس، بإلقائه داخل برميل مياه فى حمام منزلهم بقرية زاوية أبو مسلم بمدينة أبو النمرس.

تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعة وحملت سفاحا، وعندما علم خطيبها "ن.ر" وافق على الزواج منها ونسب الطفل له، إلا أنه بعد فترة بدأ فى التغير معها، وعلمت أنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع إحدى الفتيات.

وتابعت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين المتهمة وزوجها نتيجة علاقته، وطلبت منه الانفصال عنها، وهو ما رفضه وهددها بعلاقتها السابقة، ورفع قضية ضدها للتبرؤ من نسب الطفل.

وقررت المتهمة قتل الطفل، وإلقائه فى برميل مياه، وادعت وفاته غرقًا، وأثناء الاستماع لأقوالها ظهرت عليها علامات الخوف والتوتر، وبإعادة مناقشتها، اعترفت بقتلها الطفل خوفًا من فضح أمرها.