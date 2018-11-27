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رئيس هيئة الاستثمار يحذر من أزمة عالمية ويدعو للتكامل الصناعى مع السعودية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:53 م
رئيس هيئة الاستثمار يحذر من أزمة عالمية ويدعو للتكامل الصناعى مع السعودية محسن عادل - رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
كتبت- منى ضياء
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قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية عالمية كبرى قد تكون أشد من الأزمة التى حدثت عام 2008 وهو ما ظهرت بوادره السيئة على الأسواق بالخارج، وبالتالى أصبح التكامل بين مصر والسعودية أمرا ضروريا.

 

وأضاف عادل، خلال مشاركته بمنتدي الأعمال المصرى السعودى، اليوم الثلاثاء، أن التكامل الصناعى المصرى السعودى من أجل التصدير أصبح ضرورة في ظل الوضع الاقتصادى العالمى والتحولات الكبرى فى السياسات الاستثمارية واتجاه الشركات العالمية نحو أفريقيا.

 

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استثمارا فى مصر، والمرتبة الأولى عربيًا، موضحًا أنه لهيئة ستشكل لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر قبل تحولها لنزاع، لافتا إلى أن المشكلات التى ستتحول لنزاع سنعطيها أولوية فى العرض على لجان فض المنازعات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

 

وتابع عادل حديثه: "هناك فرصة للشراكة عبر تنفيذ مشروعات صناعية بهدف التصدير للسوق الأفريقى والخليج، والفرصة أصبحت مواتية الآن مع اقتراب انشاء منطقة حرة جديدة بنويبع يتم افتتاحها ديسمبر المقبل".

 

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن هيئة الاستثمار لمست تحولا فى الاتجاهات الاستثمارية للسعوديين، اذا تلقت عدد كبير من الطلبات الاستثمارية السعودية لتخصيص أراضى صناعية بعدما كانت تتركز فى القطاعين العقارى وتجارة التجزئة.

 

وعرض عادل بعض جهود الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد الذى يحوى حوافز استثمارية كبرى.


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