رئيس جامعة القاهرة يزور مدينة الطالبات وسباق الدراجات داخلها لأول مرة

كتب وائل ربيعى

زار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مدينة طالبات الجيزة، التي تعد أكبر مدن الطالبات في مصر، التقى خلالها جميع العاملين في اجتماع موسع بحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ووجه الخشت، إلى ضرورة توسيع خريطة الأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية، بالإضافة إلي تنظيم مسابقات يومية فى النشاط الفنى والثقافى والرياضى والاجتماعى، على أن تخصص مكافأت مالية للطالبات فى كل المسابقات.

وأعلن الخشت، إدخال نشاط ركوب الدرجات، لأول مرة في مصر، بالمدن الجامعية، مشيرآ إلي إنه سيتم شراء عدد كبير من الدرجات حتي يتاح لجميع الطالبات داخل المدينة الإشتراك في أنشطة ركوب الدرجات مجاناً، بالإضافة إلي تنظيم مسابقات دورية في سباق الدرجات، ودعم المركز الرياضي" الجيم" بمجموعة من الأجهزة الجديدة.

وفي سياق متصل أجرى الخشت، حركة كبيرة من التغييرات فى الهيكل الإدارى للمدينة، شملت تعيين نائبتين لمديرة المدينة، مع توزيع الاختصاصات بينهما، وإعطائهما السلطة كل في مجال اختصاصه، وتعيين مديرة للأنشطة الطلابية من أوائل الخريجين، كما تم إجراء حركة تنقلات بين مشرفات المباني، في الفترات الصباحية والمسائية والليلية، فضلا عن عدة تغييرات في الإدارة الهندسية.

وقررالخشت، منح مكافأة شهر من الراتب لإدارة التغذية بمدينة الطالبات، وذلك نظراً للمستوي المشرف للتغذية في مدينة الطالبات.

وأكد الخشت، أن الاهتمام بالمدن الجامعية علي قائمة أولويات أجندة الجامعة في المرحلة الحالية، سواء علي مستوى البنية الأساسية أو الأنشطة.

ووجه الخشت، بسرعة مراجعة كل ما يتعلق بالحماية والدفاع المدني داخل المدينة الجامعية، بالإضافة إلي تكليف الحماية المدنية، وهي الإدارة التى تم استحداثها، بحملة سريعة علي المدن.

وكلف رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة مي حامد بكلية الطب البيطرى بالإشراف على أنشطة مدينة طالبات الجيزة بالتعاون مع الدكتورة امنية الفقي المشرف الأكاديمي على المدينة، وعقد دورات تدريبية للطالبات في مجال إعداد القادة، والإستعانة بخريجي البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.