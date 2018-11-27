رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى والإنجازات ببرنامج "سكن كريم"

كتبت ــ هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لبرنامج "سكن كريم"، ومدى تقدم الأعمال والإنجازات الخاصة به حتى شهر أكتوبر 2018.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ برنامج "سكن كريم"، بما يسهم فى تحسين البنية التحتية والمؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، إلى جانب ما يسهم به البرنامج فى توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاركة فى تنفيذ الاعمال.

وشجع مدبولى باقى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص على المشاركة فى البرنامج، الذى يقدم خدمات مهمة جداً لشريحة محدودى الدخل والأولى بالرعاية فى المناطق الاكثر احتياجاً.

وأفاد التقرير الذى أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى حول هذا البرنامج، أن الهدف من تنفيذ برنامج "سكن كريم" هو السعى لإحداث تحسن مستدام للاوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وبصفة خاصة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، و"الضمان الاجتماعى" من خلال تحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريماً آمناً عن طريق تركيب وصلات الصرف الصحى ومياه الشرب وإنشاء الأسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات المستهدفة طبقاً لمؤشرات ونسب الفقر بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهى (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

كما أوضح التقرير أن المرحلة الأولى للبرنامج بدأ تنفيذها مع بداية عام 2018 وتستهدف بنهاية يونيو 2019، توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لحوالى 70 ألف أسرة من واقع قاعدة بيانات الأسر المسجلة ببرنامج "تكافل وكرامة" بالمحافظات الخمس المذكورة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة المبدئية لمكونات المرحلة الاولى من البرنامج تشمل أنشطة بتمويل يقدر بحوالى 550 مليون جنيه، فى 27 قرية فى 17 مركزاً بالمحافظات الخمس، حيث يتم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من وزارات الاوقاف، والاسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والقطاع الخاص، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية، باعتبارها منفذة لاعمال البرنامج، وتبلغ مساهمة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية بنحو 80% من اجمالى قيمة تمويل تنفيذ بعض مكونات البرنامج، فيما تساهم الجمعيات الاهلية الشريكة بواقع 20%.

وحول موقف تنفيذ وتمويل برنامج "سكن كريم" حتى أكتوبر 2018، أشارت الوزيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر التى تم أو جارى تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة فى القرى الأكثر احتياجا فى المحافظات المستهدفة بلغ أكثر من 36 ألف أسرة، كما وفر البرنامج حوالى نصف مليون فرصة عمل، وذلك من خلال إنفاق حوالى 65 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومساهمة المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة، حيث تم تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 2639 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظات المنيا واسيوط وسوهاج، كما تم تنفيذ 2229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى محافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا، هذا بالاضافة إلى 5592 وصلة خارجية للصرف الصحى بقرى محافظات المنيا وسوهاج وقنا.

وتابع التقرير أنه تم تغطية بعض متطلبات محافظات سوهاج وقنا والاقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحى بتمويل من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (لتنفيذ 18638 وصلة باجمالى تكلفة نحو 87 مليون جنيه)، وتغطية متطلبات 4 قرى بمحافظات المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (التمويل المخصص حوالى 9.5 مليون جنيه لتنفيذ 7065 وصلة)، وبذلك يكون اجمالى عدد الاسر التى تم تزويدها بوصلات الصرف الصحى من المصادر المختلفة 25703 أسر.

وأكمل التقرير، أنه حتى أكتوبر 2018 تم الانتهاء من تأهيل 580 منزلاً بتمويل 23.2 مليون جنيه فى 21 قرية فى 15 مركزاً بست محافظات (سوهاج، والمنيا، والشرقية، وأسوان، والفيوم، وبنى سويف) ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة بالم هيلز وجمعية الاورمان، والذى سيبلغ اجمالى تمويله 250 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات يتم تخصيصها مناصفة بين الشركة والجمعية، هذا بالاضافة إلى تخصيص 100 مليون جنيه من وزارة الاوقاف لدعم برنامج"سكن كريم" وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن والاوقاف والاسكان، وتم بالفعل تحويل 50 مليون جنيه إلى حساب وزارة التضامن فى نهاية شهر سبتمبر 2018، وجار مراجعة وتحديد المستفيدين والمنازل التى سيشملها التأهيل من هذا التمويل، كما تمت الاشارة إلى أنه بدأ تفعيل بروتوكول تعاون وزارة التضامن ومؤسستى ساويرس للتنمية الاجتماعية ومصر الخير الذى تم توقيعه خلال سبتمبر الماضى، لتأهيل منازل الاسر الاولى بالرعاية بخمس قرى مختارة بثلاثة مراكز بمحافظة سوهاج، باجمالى تمويل 13 مليون جنيه.