video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البرلمان يطالب الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:30 م
رئيس البرلمان يطالب الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية منفصلة على عبد العال
كتب محمود حسين
إضافة تعليق

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن يتم إدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما يحدث فى جميع الدول العربية ومختلف دول العالم.

 

وقال "عبد العال"، موجها حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات:  "هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل اموال المعاشات فى العالم كله تدار من خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق، والدولة تضمن هذه الأموال وهناك قاعدة معروفة بتداول أى أموال اقتصادية داخل الدولة، أى دولة لا تضمن الأموال التى تدور فيها ملأن ذلك مكن يعرضها لمشاكل".

 

وأوضح "عبد العال"، أنه تحدث من قبل مع أكثر من مسئول حول "لماذا لا تدار أموال المعاشات إدارة  اقتصادية؟، كل الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج الدولة أيضا، واعتقد لو حصل دا عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة ستدر عائد كبير وإننا لن نحتاج لدعم الدولة للمعاشات وقتها".

 

ووجه رئيس مجلس النواب، كلمة للوزيرة غادة والى، قائلا: "ياريت تفكرى وتخلى ناس محترفين يديروا الموضوع ولا ختطفوا معلومات مغلوطة من هنا ومن هنا، فهذه التجربة ناجحة فى اليابان والدول العربية أيضا، وهذه المعلومات التى يعطيها بعض المستشارين عليهم أن يدققوا فيها".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع الجلسة لعامة لمجلس النواب.. وعلى عبد العال يشكر الحكومة

وكيل مجلس النواب: ترحيب مصر بزيارة محمد بن سلمان دعما لاستقرار السعودية

مجلس النواب الأوكرانى يصوت على إجراء الانتخابات الرئاسية 31 مارس 2019

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

على عبد العال

الجلسه العامه




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

م مهدى محمد محمد

ياريت ىا حكومة

اموال المعاشات ضخمة وحام الموظف يخرج على المعاش يتسول ولا يكفى دفع الفواتير غير الهزة الرهيبة فى حياة اسرته فلماذا لاتستسمر فى مشروعات تدر زيادة محترمة لاصحاب المعاشات واين 80 فى 100 الى قالوا تحسب عليها المعاش

عدد الردود 0

بواسطة:

ali

رئيس البرلمان يطلب من غادة والى ادارة المعاشات بطريقة اقتصادية كما يحدث فى دول العالم

رئيس البرلمان نسى تماما انها لم تقدم قانون المعاشات للبرلمان رغم وعدها من 3 سنوات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة