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ديلى ميل: مؤيدو البريكست سيدعمون خطة ماى مقابل استقالتها

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:48 م
ديلى ميل: مؤيدو البريكست سيدعمون خطة ماى مقابل استقالتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "ديلى ميل"، أن أعضاء حزب المحافظين المؤيدين للبريكست قد يدعمون صفقة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى رغم معارضتهم الحالية لها بشرط أن تستقيل ماى من منصبها فى مارس المقبل.
 
 
وبحسب الصحيفة فأن مصادر حكومية صرحت لصحيفة التايمز البريطانية، بأن السبب فى هذا التغير هو أن أعضاء البريكست يرون "صفقة ماى للعلاقات المستقبلية مع أوروبا غير ملزمة" أى أنه يمكن التفاوض على صفقة جديدة بعد رحيلها عن السلطة.
 
 
وهذا يعنى بحسب المصادر أن "تيريزا ماى هى المشكلة، وليس الصفقة نفسها لأنه سيكون هناك مناورة للتفاوض على حلول جديدة لمشكلة الحدود الأيرلندية وحرية الحركة".
 
 
وفى الوقت الحالى تقول "ديلى ميل"، إن ماى تواجه هزيمة فى مجلس العموم البريطانى بعدما أعلنت عن موعد التصويت على الصفقة فى 11 ديسمبر المقبل.
 
 
ويأتى هذا بعدما أعلن عشرات من أعضاء حزب المحافظين أنهم سيصوتون ضد الصفقة فى مجلس العموم الأمر الذى يجعل تيريزا ماى مضطرة للحصول على 90 صوتا من حزب الاتحاد الديمقراطى الأيرلندى dup وحزب العمال المعارض لها. 

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