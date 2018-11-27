خريج تعليم مفتوح يطعن أمام مجلس الدولة على قرار منع قيده بجداول المحامين

كتب أحمد عبد الهادى

أقام إسلام محمود موسى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف قرار نقابة المحاميين السلبي بالامتناع عن قيده بالدول العام للنقابة ،وإلزام نقيب المحاميين بقيده ،وذلك بناء على ما نص عليه قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983.

اختصمت الدعوى رقم 50151 لسنة 72 ق، نقيب المحاميين بصفته.

وقالت الدعوى، إن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق بجامعة طنطا نظام التعليم المفتوح، وتقدم بأوراقه للالتحاق بالنقابة العامة للمحامين، إلا أنه تفاجأ برفض طلبه دون إنذار.