video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خريج تعليم مفتوح يطعن أمام مجلس الدولة على قرار منع قيده بجداول المحامين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:54 ص
خريج تعليم مفتوح يطعن أمام مجلس الدولة على قرار منع قيده بجداول المحامين نقابة المحامين-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
أقام إسلام محمود موسى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف قرار نقابة المحاميين السلبي بالامتناع عن قيده بالدول العام للنقابة ،وإلزام نقيب المحاميين بقيده ،وذلك بناء على ما نص عليه قانون المحاماه رقم 17لسنة 1983.
 
اختصمت الدعوى رقم 50151 لسنة 72 ق، نقيب المحاميين بصفته.
 
وقالت الدعوى، إن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق بجامعة طنطا نظام التعليم المفتوح، وتقدم بأوراقه للالتحاق بالنقابة العامة للمحامين، إلا أنه تفاجأ برفض طلبه دون إنذار.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوى من عضوية نقابة المحامين لـ 20 يناير

نقابة المحامين تتعاقد مع مستشفيات ومعامل لخدمة محاميى كفر الشيخ

مجلس الدولة

نقابة المحاميين

الحوادث

تعليم مفتوح

رفض عضوية




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة