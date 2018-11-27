خالد صلاح يدعو لإطلاق مشروع إعلامى مصرى سعودى من مدينة "نيوم"

دعا الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، إلى تعاون وسائل الإعلام المصرية والسعودية من خلال مشروع "نيوم" العملاق، مشيدًا برؤية المملكة الاستثمارية والتنموية الدافعة لإطلاق هذا المشروع الاستراتيجى المهم.

وطالب خالد صلاح، خلال استقباله أمس الاثنين، وفد رؤساء تحرير الصحف السعودية، المرافق لسمو الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة خلال زيارته للقاهرة، بأن يكون مشروع "نيوم" التنموى نواة لمشروع إعلامى مصرى سعودى مشترك، ينطلق من داخل مدينة "نيوم"، وفق آليات عمل جديدة ومتطورة؛ لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية الشابة فى البلدين، ووضع رؤية إعلامية عربية موحَّدة، وتدشين صيغة جديدة تواكب التطورات التكنولوجية التى يشهدها العمل الإعلامى فى العالم.

واستعرض "صلاح" تفاصيل رؤيته للمشروع الجديد، مشيرا إلى أنه يتصور أن تكون مدينة "نيوم" التى تُمثّل مساحة تلاقٍ ومشاركة بين 3 دول، السعودية ومصر والأردن، قاعدة انطلاق لمدينة إعلامية عصرية تتشارك فيها مصر والمملكة، وفق أحدث صيغة فنية وعملية متاحة للعمل الإعلامي، عبر إطلاق منصات إعلام وترفيه متطورة تُراهن على إنتاج محتوى مغاير للصيغة التقليدية، بغرض المشاركة فى عملية التنمية عبر تعزيز معارف المتلقين وخبراتهم، وتوفير وجبة معرفية شاملة تتضمن الخبر والمعرفة والترفيه والتعليم، استنادًا إلى أدوات عصرية ورؤية جديدة تتماشى مع السياق العالمي.

وأكد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، أن المشروع الإعلامى المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية سيعمل – حال وجوده – على تعميق حالة التواصل الفعال بين البلدين الشقيقين، بجانب تعزيز مهارات الناشطين فى حقل العمل الإعلامي، وضمان توفر منصات إعلامية عصرية تنافس مثيلتها فى الدول المتقدمة، بما يُجسِّر الفجوة بين السوقين الإعلاميتين العربية والعالمية، ويخلق كفاءات محلية متمكنة من أدوات العمل الإعلامى العصري، ويضمن امتلاك نوافذ إعلامية خلاقة وفعالة لخلق حالة توازن مع بعض الخطابات الإعلامية الموجهة من الخارج، التى تستهدف بعض دول المنطقة ومصالح مواطنيها.

واختتم الكاتب الصحفى خالد صلاح حديثه بتأكيد أن مشروع "نيوم" التنموى العملاق هو البيئة المثالية لمثل هذا المشروع، نظرا لطبيعته السياسية والجغرافية الرابطة بين 3 دول مهمة فى المنطقة، إضافة إلى الرؤية العصرية المتطورة التى يستند إليها المشروع، واستهداف المملكة لأن يكون مساحة مفتوحة على آفاق التنمية والتحديث والسياحة والصناعة وفق أحدث الأُطر المعتمدة عالميا، وهو ما يجعله مناسبا بشكل مثالى لأن يكون بيئة فعالة تنطلق منها مؤسسة إعلامية مصرية سعودية ذات طابع عالمى متطور.

يُذكر أن "نيوم" مشروع تنموى واستثمارى سعودى أعلن ولى عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، إطلاقه فى أكتوبر من العام الماضي، على مساحة إجمالية تتجاوز 26 ألف كيلو متر مربع، تقع بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، وذلك باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار، ويضم المشروع العملاق مناطق استثمارية مفتوحة فى مجالات الطاقة والمياه والصناعة والإعلام والعلوم والتقنية، إلى جانب شبكة عصرية حديثة من خطوط النقل المتنوعة، ومساحات ترفيهية وسياحية، ومدن ومناطق سكنية، ومطارين وميناء بحري.



الكاتب الصحفي خالد صلاح يتحدث للوفد الاعلامي السعودي في ندوة اليوم السابع

كانت مؤسسة "اليوم السابع" قد استقبلت الوفد الإعلامى السعودى المرافق لزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة، وضم الوفد رفيع المستوى: عبد الله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية "واس"، والدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث مدير عام مركز التواصل الحكومي، وعلى بن عبده عبد الفتاح رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية، وخالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، والدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة، وجميل بن عبيد الذيابى رئيس تحرير صحيفة عكاظ، والدكتور عثمان بن محمود الصينى رئيس تحرير صحيفة الوطن، وعبد الرحمن بن عبد الله المنصور رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، وخالد بن عبد الله بوعلى رئيس تحرير صحيفة الشرق، وسعود بن سلطان الريس رئيس تحرير صحيفة الحياة، ومحمد بن عودة الجهنى رئيس تحرير صحيفة البلاد.



الكاتب الصحفي خالد صلاح يرحب الوفد الاعلامي السعودي الذي يزور اليوم السابع

كما شمل الوفد، فيصل بن جلال عباس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، وعادل على الحميدان رئيس تحرير صحيفة الرياض المُكلّف، وموفق بن سعد النويصر رئيس تحرير صحيفة مكة المُكلّف، وعمر بن عبد الرحمن الشدّى رئيس تحرير صحيفة اليوم المُكلّف، وغسان حليم شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، وأنس بن أحمد اليوسف مسؤول التحرير بصحيفة سعودى جازيت، وعبد الرحمن بن حمد الراشد مدير مؤسسة إعلامية، وتركى بن عبد الله الدخيل مدير عام قناة العربية، وتركى بن عبد الله الشبانة رئيس قنوات روتانا، وعلى بن إبراهيم الحديثى المشرف على مجموعة MBC الإعلامية، وحمد بن صالح آل محمود مدير قناة سكاى نيوز عربية بالسعودية، والكاتب الاقتصادى فضل بن سعد بن محمد البوعينين، والكاتبة والمستشارة الإعلامية سمية بنت أنور عبد المجيد جبرتي، والكاتبة والمستشارة الإعلامية ندى بنت محمد بن مزيد التويجري، والمذيع سلمان بن شائع القرني.