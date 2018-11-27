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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:03 م
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حى الجمرك بالإسكندرية ينذر المنتفعين فى الأنفوشى وقايتباى لسداد المستحقات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:34 م
حى الجمرك بالإسكندرية ينذر المنتفعين فى الأنفوشى وقايتباى لسداد المستحقات حى الجمرك بالاسكندرية ينذر المنتفعين في الأنفوشي وقايتباي لسداد المستحقات
الإسكندرية جاكلين منير
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 قامت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى الجمرك، بشن حملة تفتيشية موسعة على مسطحات الأنفوشى وقايتباى، وذلك لفحص تراخيص المنتفعين فيه وسلامة إجراءاتهم والالتزام بسداد مستحقات الدولة، وذلك بعد أن وصلت مديونية بعض المنتفعين فيه إلى مبلغ يُقدر بـ800 ألف جنيه.

 

وقد تم إنذار المتعثرين فى سداد مديونياتهم وحثهم على سداد حق الدولة وتقنين أوضاعهم، وتم إعطائهم مهلة لسداد المبالغ المستحقة على فترة ثلاثة أشهر، وإلا سيتم الحجز الإدارى على الوحدات.

 

وقد رافق فى الحملة اللجنة المشكلة من سكرتير عام الحى محمد سعد ومدير إدارة الإيرادات بمحافظة الإسكندرية ومحمد بدر بالإضافة إلى إدارات المتابعة وإشغال الطريق والأملاك الأميرية والتراخيص والإيرادات بالحى.

 


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