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فى الفترة من يناير 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018

جهاز تنمية المشروعات: ضخ 9.2 مليار جنيه وتوفير 642 ألف فرصة عمل جديدة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:40 ص
جهاز تنمية المشروعات: ضخ 9.2 مليار جنيه وتوفير 642 ألف فرصة عمل جديدة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات
كتب – إسلام سعيد
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كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز فى الفترة من يناير 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018  ضخ 9.2 مليار جنيه لتمويل حوالى 441 ألف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اتاحت حوالى 642 ألف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة فيها 49% من إجمالى عدد المشروعات بالإضافة الى منح بإجمالى  373.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية اتاحت 3.5 مليون يومية عمل بلغت نسبة فرص العمل الموجه للمرأة 56% من إجمالى يوميات العمل.

 وأكدت على اهتمام الجهاز بالمرأة والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها القيادية والادارية وذلك من خلال إنشاء وحدة متخصصة بقضايا النوع الاجتماعى وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تم تمويلها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة المعونة السويدية (سيدا).

وقالت جامع خلال تحت شعار خلال مؤتمر دعم وتمكين المرأة، إنه تم تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف الى زيادة استفادة المرأة من مختلف الانشطة التنموية التى يقوم بها الجهاز ومساعدتها فى التمكين الاقتصادى من خلال تقديم التدريب اللازم للسيدات وتمويل مشروعاتهن الصغيرة والمتناهية فى الصغر مما يعمل على تحسين مستوياتهن المعيشية هن واسرهن.

وقد أقيم على هامش مؤتمر تمكين المرأة معرض منتجات مستفيدات برامج التمكين الاقتصادى للمرأة بجهاز تنمية المشروعات كما تم عرض فيلم وثائقى لتدريب الفتيات ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الفيوم بالإضافة لفتح حلقة نقاشية مع عدد من قصص النجاح من رائدات الاعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة الممولة من الجهاز .


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