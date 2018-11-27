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جهاز تنظيم الاتصالات يوقع اتفاق مع "just tic " لقياس جودة خدمات المحمول

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:51 م
جهاز تنظيم الاتصالات يوقع اتفاق مع "just tic " لقياس جودة خدمات المحمول شبكات المحمول
كتبت هبة السيد
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كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات ،عن توقيع الجهاز، اليوم الثلاثاء ، اتفاق  مع شركة just tic الإماراتية لقياس جودة خدمات المحمول  فى مصر تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات، لأول مرة ابتداء من يناير  المقبل ،  ويصل عدد عملاء المحمول ،  بحسب الموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات إلى 96 مليون عميل لمشغلى الاتصالات الأربعة .

وفى وقت سابق أتاح جهاز تنظيم الاتصالات ، إطار تنظيمى جديد عند إطلاق رخص وترددت الجيل الرابع للمحمول إضافة لدخول مشغل رابع للخدمة بمصر.

وكانت شركات الاتصالات فودافون و المصرية للاتصالات we و أورنج واتصالات مصر ، قد وقعوا على لائحة جزاءات جودة الخدمة العام الماضي تتضمن عقوبات مالية رادعة حال تراجع مستوى الخدمة ، ويأتى ذلك فى ضوء زيادة المناطق التى كان يقوم الجهاز، باختبار جودة الخدمة بها من 30 منطقة إلى ما يزيد عن 90 منطقة، إضافة إلى أن الكثير من منظمى الاتصالات فى العالم يلجأون للإستعانة بشركات دولية.


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جودة الخدمة

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