video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جنح طوارئ أمن الدولة تفصل اليوم فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:00 ص
جنح طوارئ أمن الدولة تفصل اليوم فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، حكمها فى محاكمة 3 أشخاص، بتهمة البلطجة والعنف وترويع المواطنين فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية. 

تعود تفاصيل القضية إلى تلقى قسم المقطم بلاغا من إدارة نادى الصيد بالقطامية، يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص من العاملين بمعرض داخل النادى، وأفراد أمن النادى بسبب لعب الأطفال بالكرة. 

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء وعصى وتمكنوا من التعدى على أفراد الامن بالنادى، وأثاروا الذعر بين رواد النادى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أحالت المتهمين إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

علاقة جنسية شاذة وراء ذبح سمسار بلقاس فى الدقهلية

شرطة المرافق تحرر 75 محضرا ورفع 113 إشغال فى الطريق العام بالمحلة

جنح أمن الدولة

نادي الصيد

البلطجة

أمن القاهرة

الحوادث اليوم

أحداث العنف

أخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة