جنح طوارئ أمن الدولة تفصل اليوم فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية

كتب أحمد إسماعيل

تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، حكمها فى محاكمة 3 أشخاص، بتهمة البلطجة والعنف وترويع المواطنين فى أحداث عنف نادى الصيد بالقطامية.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقى قسم المقطم بلاغا من إدارة نادى الصيد بالقطامية، يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص من العاملين بمعرض داخل النادى، وأفراد أمن النادى بسبب لعب الأطفال بالكرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة بيضاء وعصى وتمكنوا من التعدى على أفراد الامن بالنادى، وأثاروا الذعر بين رواد النادى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أحالت المتهمين إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.