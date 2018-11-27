"جنايات الزقازيق" تلغى عقوبة الحبس سنة لصيدلى لحيازته عقاقير مخدرة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، إيقاف عقوبة الحبس بمدة سنة لدكتور صيدلى لحيازته عقاقير مخدرة، صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين، محمد ناجى، وإيهاب كمال عزيز، وسكرتارية نبيل شكرى وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 18220 لسنة 2105جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة رقم 838 لسنة 2015 كلى شمال الزقازيق، ليوم 26 يونيه، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،بمعرفة الرائد أسامة العطار،رئيس وحدة مخدرات فاقوس، بالتنسيق مع الرائد شريف حمادة، رئيس وحدة مباحث أبوكبير، القبض على، "م ف أ" 50 سنة صيدلى مقيم بندر أبوكبير، لحيازته داخل الصيدلية بقصد الإتجار عقاقير الترامادول فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى قضت بحبسه لمدة سنة وقام بعمل نقض وقضت المحكمة بإيقاف العقوبة.