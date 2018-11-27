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جد يطعن أمام مجلس الدولة لتسجيل بيانات أحفاده على الحاسب الآلى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:40 م
جد يطعن أمام مجلس الدولة لتسجيل بيانات أحفاده على الحاسب الآلى محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقام رجب عبد النبى ابو حلاوة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بتسجيل بيانات أحفاده على الحاسب الآلى، وإصدار شهادات ميلاد مميكنة لهم، حيث اختصمت الدعوى رقم ٤٩٩٨٦لسنة٧٢ ق ، وزير الداخلية بصفته.
 
وذكرت الدعوى، ان الطاعن جد لطفلين هم" ياسين محمد رجب وهيثم محمد رجب"، محل إقامتهم مرسى مطروح مواليد ٣ يوليو ٢٠١٥ و ٨ أبريل ٢٠١٧ وصدر لهم شهادة ميلاد تصدر بالمجان عند الولادة من وزارة الصحة، إلا أن جد الأطفال تفاجأ بعدم تسجيلهم على الحاسب الآلى لإصدار شهادة ميلاد مميكنة وترفض تسجيلهم .
 
 
 
 

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