جامعة أسيوط تتصدر الجامعات المصرية بمنح 9846 درجة علمية عليا

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط احتلال الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى عدد الدرجات العلمية العليا الممنوحة فى العام الماضي وذلك وفق الإحصائيات الصادرة فى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فى نشرته السنوية عن خريجى التعليم العالي والدرجات العلمية العليا.

وأضا أن جامعة أسيوط قامت بمنح 9846 درجة علمية عليا فى العام الجامعي الماضي 2017 / 2018 وهو ما تتضمن منح 9.144 درجة دبلومة، كما تم منح 702 درجة ما بين ماجستير ودكتوراه.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن ما تشهده جامعة أسيوط من زخم فى النشاط العلمي والبحثي يتم تسخيره نتائجه وتوصياته لصالح خدمة الوطن وحل مشاكله وقضاياه فى مختلف المجالات وذلك دعماً لجهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والتقدم المنشود، مشيراً إلى أن الجامعة تسير وفق إستراتيجية واضحة لإعلان جامعة أسيوط جامعة من الجيل الثالث تضع ضمن أهدافها توجيه ما تملكه من كوادر علمية وبشرية متميزة للعمل من أجل المساهمة فى تطوير الحركة الصناعية فى مصر بالتعاون فى ذلك مع كافة المؤسسات العلمية والبحثية داخل مصر وخارجها.