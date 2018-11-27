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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:07 م
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تنفيذ 753 حالة إزالة على الأراضى الزراعية فى الدقهلية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:37 م
تنفيذ 753 حالة إزالة على الأراضى الزراعية فى الدقهلية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الدقهلية شريف الديب
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نجحت محافظة الدقهلية في إزالة 753 حالة تعدي على الأراضى الزراعية في اليوم الأول لحملة إزالة التعديات في 19 مركزا ومدينة وبلغت مساحة الأراضي التي تم ازالة التعديات عليها 54 فدان و15 قيراط و21 سهم.

وفقا لما أكده الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية جاءت المحافظة في المركز حالة على المحافظات المصرية وكانت أغلب التعديات على أراضي الائتمان الزراعي بإجمالى 582 حالة وأراضي الإصلاح الزراعى171 حالة وقد نجحت أجهزة المراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة في إزالة هذه التعديات من إجمالي تعديات تقرر إزالتها في هذه الحملة تبلغ 8256 حالة تعدي منها 1313 حالة تعدي بإقامة مخازن وجراجات و4982 حالة تعدي ببناء أسوار و1805 بعمل تشوينات فيها و156 حالة تعدي بإقامة ملاعب وساحات غير قانونية.

وأكد شاروبيم على استمرار الحملة التي تقررت إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية واستعادة الأراضي المملوكة للدولة والتصدي لأي مخالفات قانونية وتصحيح الأوضاع.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سبق وأعلنت أن الدولة حريصة على استرداد كل شبر من أراضيها وأنها لن تفرط في متر واحد من الأراضي واننا نعمل في نفس الاتجاه لاستعادة اية أراضي تم الاعتداء عليها بدون وجه حق وبدون أي سند من القانون.

وأكد شاروبيم على استمرار حملة الإزالة في هذه الجولة التي بدأت أمس الاثنين.

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