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تعرف على رد لجنة الفتوى بمجمع البحوث فى حكم الوقوف أثناء رفع الأذان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:30 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى بمجمع البحوث فى حكم الوقوف أثناء رفع الأذان ارشيفية
كتب لؤى على
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بعض الناس عندما يؤذن المؤذن يظلون واقفين ولا يجلسون  فما صحة هذا التصرف؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتى :​​

إذا سمع الإنسان الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار فى الوقوف حتى ينتهى الأذان، فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء، ولم يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف، كما أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع الأذان إذا كان مضطجعًا، فله أن يحكى ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو مضطجع، لأن الآية وردت فى جواز ذكر الله تعالى على كل حال لأولى الألباب قال تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض} آل عمران: 191، وروى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه .


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مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

المؤذن




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