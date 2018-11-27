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تعرف على البودرة القاتلة فى قدرة الفول× 6 معلومات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:23 م
تعرف على البودرة القاتلة فى قدرة الفول× 6 معلومات طبق الفول - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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 كثيرا منا يتردد شبه يومى على عربيات الفول التى لا يخلو منها شارع فى مصر على الإطلاق دون أن يعرف أن القدره فيها بودر قاتل يهدده بالإصابة بالسرطان .

 

"اليوم السابع" يستعرض فيديو معلوماتى حول المشاكل الصحية التى يسببها تناول فول العربيات الذى يتم تسويته بمادة إديتا القاتلة وهى عبارة عن بودرة بيضاء تعمل على تكسير قشرة الفول ليتم نضجة سريعا أثناء طهيه بالقدرة وفق بيانات المعهد القومى للتغذية وهى كالتالى:

1- 

    تضاف مادة إديتا على الفول ليتم تسويته سريعا.

2-  

   هذة المادة بيضاء اللون ويتم شرائها من العطارين ومتوفرة بالسوق.

3-   

  الاستخدام الأمثل لها يكون بواقع  2.5 ملى جرام لكل كيلو جرام يومياً.  

4-  

   إذا تم وضعها بكميات كبيرة فى الفول تسبب فى الإصابة بالسرطان .

5-   

  تعمل مادة إديتا على تكسير الغلاف الخارجى للفول فيتم سواءة سريعا.

6- 

    يفضل عدم تناول الفول خارج المنزل وينصح بطهيه بطريقة طبيعية بدون إضافات .

 


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الفول

قدرة الفول

الصحة

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