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تعرف على أماكن سحب كراسات التقديم لمعهد معاون الأمن

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:00 ص
تعرف على أماكن سحب كراسات التقديم لمعهد معاون الأمن وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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يبدأ الراغبون فى الالتحاق بمعهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية، سحب الكراسات اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

ويوضح "اليوم السابع" للقراء أماكن سحب كراسات التقدم في كل المناطق الجغرافية:

معهد معاوني الأمن بالقاهرة شارع جسر السويس.

معهد مندوبي الشرطة بالقاهرة، وأحمد عصمت بعين شمس.

معهد التدريب الراقي بزهراء المعادي.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة.

معهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بحي الكوثر في سوهاج.

ويتم تلقي الطلبات اعتبارًا من 8 ديسمبر 2018 حتي 24 يناير 2018.

 


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