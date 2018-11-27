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تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:17 ص
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أن 194 نقطة تمركز ستجرى بها مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى ضمن محافظات المرحلة الثانية والتى ستنطلق فى الاول من ديسمبر القادم وحتى نهاية فبراير القادم

وقالت الدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف ل اليوم السابع  أن 194 نقطة تمركز تضم تضم 534 فريق طبى تستهدف مليون و763 الف و890 مواطن من أبناء محافظة بنى سويف

وينشر اليوم السابع أماكن تمركز الفرق الطبية داخل القرى والمدن بمحافظة بنى سويف

تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (1)
 
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (2)
 
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (3)
 
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (4)
 
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (5)
 
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (6)
 
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (7)
 
تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف (8)
 

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