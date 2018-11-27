ترامب يشكك فى احتمالات الشراكة التجارية مع بريطانيا بعد خطة ماى للبريكست

أثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشكوك بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى، حيث قال إنه ليس واضحا ما إذا كانت خطة رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماى للخروج ستسمح بشراكة تجارية بين البلدين.

وفى تصريحات له من البيت الأبيض، نقلتها شبكة "سى إن إن"، قال ترامب إنه يعتقد أن عليهم أن ينظروا حول ما إذا كان سيسمح لبريطانيا أم لا بالتجارة، لأنه وكما تعلمون فى الوقت الحالى، لو نظرت للاتفاق، فربما لا يكونوا قادرين على التجارة معنا.

وكانت الدول الـ 27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد وافقت على خطة ماى للبريكست يوم الأحد الماضى، لكن رئيسة الوزراء لا تزال فى انتظار موافقة البرلمان البريطانى عليها.

وقال ترامب، إن احتمالات أن الخطة ستحد من قدرة بريطانيا على التجارة مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019 ليست بالأمر الجيد. وتابع قائلا، لا أعتقد أنهم يقصدوا ذلك، لكنى اعتقد أن رئيسة الوزراء قصدت هذا، وأتمنى أن تكون قادرة على فعل شىء حيال هذا الأمر.

وردا على ذلك، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، إن قدرة لندن على عقد اتفاقيات تجارية مستقلة مع البلاد حول العالم بمجرد خروجها من الكتلة الأوروبية واضحة للغاية. وأضافت أنهم يضعون بالفعل الأساس لاتفاق طموح مع الولايات المتحدة من خلال مجموعات العمل المشتركة، لافتة إلى أن تلك المجموعات التقت فى خمس مناسبات.