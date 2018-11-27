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تراجع أسعار سمك المكرونة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27-11-2018

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:10 ص
تراجع أسعار سمك المكرونة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27-11-2018 سمك _ أرشيفية
كتبت- أسماء أمين
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تراجعت أسعار السمك السويسى والسمك البلطى للجملة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، وذلك  طبقا لآخر تحديث لموقع  سوق العبور، بحيث انخفض سعر  السمك البلطى نصف جنيها، ليصل ما بين 23 - 25  جنيها  للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29  جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح بين 34-40 جنيها للكيلو.

وشهد سعر سمك المكرونة السويسى تراجعاً أيضاً، ليصل ما بين 50 - 64 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيها، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -225 جنيها.


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