تراجع أسعار سمك المكرونة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 27-11-2018

كتبت- أسماء أمين

تراجعت أسعار السمك السويسى والسمك البلطى للجملة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، وذلك طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، بحيث انخفض سعر السمك البلطى نصف جنيها، ليصل ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح بين 34-40 جنيها للكيلو.

وشهد سعر سمك المكرونة السويسى تراجعاً أيضاً، ليصل ما بين 50 - 64 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيها، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -225 جنيها.