video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدشين مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى بالمنوفية غدًا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:05 ص
تدشين مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى بالمنوفية غدًا مبادرة القضاء علي فيروس سي-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
تنظم محافظة المنوفية مؤتمر تدشين مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا غدًا الاربعاء الموافق 28 نوفمبر بالصالة المغطاة باستاد شبين الكوم الرياضى ، بحضور اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية  بالمحافظة ، وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومدير معهد الكبد ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات بالمحافظة ، ومديرى الادارات الصحية والوحدات والمراكز الصحية ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والرائدات الريفيات بالوحدات والمراكز الصحية ،  ومديرى المستشفيات الخاصة ،وأعضاء المجلس القومى للمرأة وبيت العائلة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه سيتم  اطلاق الحملة بالمحافظة أول ديسمبر القادم وتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس c وكذا الكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة  لمن تزيد أعمارهم على 18 عام بهدف الوصول إلى المنوفية خالية من فيروس c ، وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة ، يتكون كل فريق من عضو طبى وتمريض ومدخل بيانات يعمل على فترتين لاجراء الفحص .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن تلك المبادرة هى فرصة ذهبية لكل المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم اصابتهم بالأمراض التى تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها ، كما أنها مبادرة تاريخية لما لها من دور حيوى فى القضاء على فيروس cبشكل لم يسبق تنفيذه من قبل مشيرا الى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذل أقصى جهد ممكن فى اعلام وتوعية المواطنين بالحملة وأهمية الكشف للقضاء على فيروس c.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أماكن الكشف عن فيروس سى بقرى ومدن محافظة بنى سويف

اخبار المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار نصر

المنوفية

حملة فيروس سى




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة