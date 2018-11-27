تدشين مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى بالمنوفية غدًا

وأوضح الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه سيتم اطلاق الحملة بالمحافظة أول ديسمبر القادم وتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس c وكذا الكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة لمن تزيد أعمارهم على 18 عام بهدف الوصول إلى المنوفية خالية من فيروس c ، وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة ، يتكون كل فريق من عضو طبى وتمريض ومدخل بيانات يعمل على فترتين لاجراء الفحص .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن تلك المبادرة هى فرصة ذهبية لكل المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم اصابتهم بالأمراض التى تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها ، كما أنها مبادرة تاريخية لما لها من دور حيوى فى القضاء على فيروس cبشكل لم يسبق تنفيذه من قبل مشيرا الى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذل أقصى جهد ممكن فى اعلام وتوعية المواطنين بالحملة وأهمية الكشف للقضاء على فيروس c.