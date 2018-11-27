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تحرير 7852 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:40 ص
تحرير 7852 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7852 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2021 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 27 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 43 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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