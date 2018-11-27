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تحرير 1316 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:26 م
تحرير 1316 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1316 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 440 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و47 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و38 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 9 سيارات و101 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو29 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 22 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و19 رخصة لمخالفة البيئة و99 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 21 رخصة لمخالفة خط السير و38 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و17 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 38 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 38 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و60 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و16 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و36 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 34 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و25 مخالفة مواقف عشوائية و16 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 32 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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