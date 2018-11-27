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تحرير 1253مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:54 م
تحرير 1253مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، الرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1253 مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 8 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 6 قرارت تعدى على منافع الرى، 5 قرارات تعدى على منافع نهر النيل، 4 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 1435 متر تقريبا، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و"5" أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 32 شخص، وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 19شقة مفروشة 22 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط  5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .


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