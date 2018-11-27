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تجديد حبس تاجر و3 آخرين متهمين بسرقة سيارة لخلافات جيرة مع مالكها بالمقطم

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:18 م
تجديد حبس تاجر و3 آخرين متهمين بسرقة سيارة لخلافات جيرة مع مالكها بالمقطم محكمة -أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر قطع غيار سيارات و3 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة وتقطيع سيارة مبلغ بسرقتها بسبب خلافات جيرة مع صاحب ورشة. 
 
وتواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار شادي المهدي تحقيقاتها مع تاجر قطع غيار سيارات و3 آخرين ، فى واقعة سرقة وتقطيع سيارة مبلغ بسرقتها بسبب خلافات جيرة مع صاحب ورشة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
تعود تفاصيل القضية عندما، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، معلومات مفادها قيام "بيومى.ع.ب" 49 سنة، صاحب ورشة، و"عمر.ع.ع" 29 سنة، عامل، سابق اتهامه فى قضايا بتقطيع سيارة حديثة الصنع داخل الورشة "ملك الأول" وانتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما داخل الورشة وعثر بداخلها على السيارة رقم د ا ف 5762 ماركة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014م بيضاء مقطعة الى أجزاء واللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وصاروخ تقطيع.
 
ومن خلال الكشف الفني عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترف الأول بتحصله على السيارة من "عادل.ح.ا" 53 سنة، سائق، بقصد تقطيعها الي أجزاء نظير مبلغ مالي ، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقرا بعلمهما بان السيارة من متحصلات حادث سرقة.
 
وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم "عادل.ح.ا"، وبمواجهته أقر بتحصله على السيارة من صديقه "عزت.ع.م" تاجر قطع غيار سيارات بقصد تقطيعها الي أجزاء مقابل عمولة يتحصل عليها ، وأقر بعلمه بان السيارة من متحصلات واقعة سرقة، فتم استهداف الأخير بمأمورية، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرا لوجود خلافات حول الجيرة بينه ومالك السيارة لقيام الأخير بإيقاف سيارته أمام العقار سكنه فقام بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتسليمها لصديقة المتهم الثالث بقصد تقطيعها الى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .
 
 
 

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