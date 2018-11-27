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تأييد أحكام السجن المشدد من 7 : 10 سنوات على المتهمين فى أحداث عنف ناهيا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:55 م
تأييد أحكام السجن المشدد من 7 : 10 سنوات على المتهمين فى أحداث عنف ناهيا محكمة النقض-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث عنف ناهيا"، وتاييد أحكام السجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات على ثلاث متهمين بالقضية. 
 
كانت  محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاته، أصدرت أحكاما تتراوح ما بين السجن المشدد 7- 10 سنوات على كلا من عبدالرحمن محمد محمد صلاح، وعمر الحسينى عنتر محروس، محمود شحاته إبراهيم معوض، والمتهمين فى القضية رقم 3235 لسنة 2015، جنوب الجيزة، والمعروفة بـ "أحداث ناهيا " .
 
وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهمين تهم التجمهر وال‘ضرار بالسلم العام، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والاعتداء على المواطنين، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع الطريق الزراعى.
 
 

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