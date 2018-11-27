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تأجيل محاكمة متهم بأحداث "عنف الظاهر" لـ 8 ديسمبر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:25 ص
تأجيل محاكمة متهم بأحداث "عنف الظاهر" لـ 8 ديسمبر المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام محمد  فى إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر"، لـ 8 ديسمبر لضم المستندات.
 
 
 
 
 
عقدت الجلسة  برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
 
 
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.
 
 
 
 
 

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