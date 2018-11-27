تأجيل استئناف المتهمين بقضية "ملهى شارع الهرم" على حبسهم 3 سنوات لـ30 ديسمبر

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية تأجيل استئناف المتهمين فى قضية "ملهى شارع الهرم" على حكم حبسهم بأحكام تراوحت ما بين شهر لـ3 سنوات لجلسة 30 ديسمبر المقبل؛ للحكم.

وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية قضت ببراءة 14 فتاة و3 شباب، فيما عاقبت 22 فتاة بالحبس شهرا، وعاقبت 3 شباب بالحبس سنة لكل منهم، لاتهامهم بممارسة الفجور، وقضت بالحبس 3 سنوات لقواد تم ضبطه بالملهي، ومثلها لصاحب الملهي ولمديره، فى القضية المقيدة برقم 8594 لسنة 2018 جنح العمرانية.

القضية حوكم فيها 42 فتاة و6 شباب بعض ضبطهم داخل ملهى ليلى بشارع الهرم، بتهم تنوعت ما بين ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق، وتسهيل ممارسته.

ووجهت النيابة لصاحب المهلى ويدعى "محسن.ح.ج" تهمة إدارة المكان لإعمال الدعارة والشذوذ الجنسى، والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب مقابل مادى دون تمييز.