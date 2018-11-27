بعد قليل.. بدء مباحثات الرئيس السيسي وولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسى ولي العهد السعودي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الثلاثاء.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.