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بعد قليل.. بدء مباحثات الرئيس السيسي وولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:57 ص
بعد قليل.. بدء مباحثات الرئيس السيسي وولى العهد السعودى بقصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسى وولي العهد السعودي
كتب محمد الجالى
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية ،الذى وصل إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسى ولي العهد السعودي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الثلاثاء.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

 

 

 

 
 
 

 

 


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