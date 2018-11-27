بروتوكول تعاون بين "سلامة الغذاء" والرقابة على الصادرات بمجال فحص العينات

كتب إسلام سعيد

وقع الدكتور حسين منصور – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بروتوكول تعاون فى مجال فحص عينات الأغذية، حيث يستهدف الاتفاق أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعمليات فحص عينات الأغذية والمنتجات من الملوثات المعتمد اختبارها بالهيئة.

وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الاتفاق يعد الأول للهيئة والذى يتيح لها إمكانية استخدام معامل حكومية معتمدة فى مجال فحص الأغذية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تفعيل المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تقضى المادة الثالثة بتعاقد الهيئة مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة لعينات الأغذية بكفاءة وفاعلية.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الاتفاق يعكس حرص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تطبيق مبدأ الشفافية والفصل بين جهة الفحص عن جهة الرقابة، بحيث لا تكون جهة الفحص والاختبار المعملى وجهة الرقابة والتفتيش واحدة كما كان الحال من قبل، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المستهلك وحفاظًا على حقوق المٌصنع، وكذا تحقيقًا للاستخدام الأمثل لإمكانيات الدولة المتاحة فى مجال فحص الأغذية.