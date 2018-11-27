برامج توعوية لحماية الطلاب فى 40 جامعة حكومية وخاصة من أضرار تعاطى المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، برامج توعوية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا للتوعية بأضرار المواد المخدرة " الفودو والأستروكس" تحت عنوان "حياتك تهمنا " بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى وذلك فى إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات".

‏‪ ‬

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تصريحات اليوم أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة فى جامعات القاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والسادات ودمنهور وبورسعيد وأسوان وجنوب الوادى والجامعة المصرية الروسية و حلوان وعين شمس وقنا والأكاديمية العربية وجامعه مصر للتكنولوجيا وبنها والمنصورة وسوهاج وقناة السويس والزقازيق ومعاهد الكلية التكنولوجية ودمياط ،حتى الآن ومن المستهدف أن يتم تنفيذها فى 40 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا خلال الفصل الدراسى الحالى ، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة مخدرى "الفودو والأستروكس " وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الإستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023"، وتستهدف المبادرة توعية 500 ألف طالب وطالبة.

‏‪ ‬

على جانب آخر حذر عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من المعتقدات الخاطئة لدى البعض وتناولهم مخدر الأستروكس أو الفودو ،لافتا إلى أن غالبية من يتعاطون هذا المخدر فى سن مبكرة ويتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاما ، وأن هذا المخدر يسبب العديد من الأضرار الصحية، منها فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهزيان والهلوسة والشعور بالبلادة واللامبالاة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، وبعض حالات الإغماء والسكتة القلبية والتشنجات وبعض الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوى وتليف الكبد.