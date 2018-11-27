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بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى لمتابعة عدد من الملفات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:08 م
بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى لمتابعة عدد من الملفات مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من الملفات.

 

كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت فى اجتماع سابق لها على مشروع اتفاقية تمويل ميسر إضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.

 


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